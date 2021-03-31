Всемирный банк: Беларусь задолжала России 8,1 млрд долларов

/ Экономика
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По данным Всемирного банка Беларусь задолжала России огромную сумму денег.

Фото pixabay.com

Как отмечается, сведения приводится по состоянию на конец 2019 года.

Согласно документам организации, около 30 развивающихся стран были должны РФ почти 22,9 млрд долларов (самым крупным должником являлась Белоруссия — 8,1 млрд долларов).

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Тэги: Беларусь-Россия долги

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