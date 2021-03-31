Латушко предложил созвать международную конференцию высокого политического уровня по Беларуси

/ Политика
Просмотров: 122

Накануне глава Народного антикризисного управления Павел Латушко принял участие в международной конференции, организованной верхней палатой польского парламента «Беларусь 2021 «Перспектива перемен».

Фото из телеграм-канала Павла Латушко

Как сообщается, политик предложил рассмотреть возможность созыва международной конференции высокого политического уровня по Беларуси с целью выработки ключевых решений по прекращению массовых репрессий и созданию условий выхода из политического кризиса в Беларуси.

Кроме этого Латушко возобновил обсуждение вопроса о необходимости создания на основании ноябрьской резолюции Европарламента миссии высокого уровня по Беларуси.

Один из лидеров белорусской оппозиции в изгнании также предложил международным институтам вернуться к реализации формулы, предложенной НАУ в ноябре 2020-го,  — «принуждение к диалогу» посредством внутреннего давления и внешних санкций.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Народное антикризисное управление

Другие материалы на эту тему:

«Быть на службе у Лукашенко сегодня не честь, а позор»

«Быть на службе у Лукашенко сегодня не честь, а позор»

Как в Беларуси будет проходить транзит власти. Два сценария

Как в Беларуси будет проходить транзит власти. Два сценария