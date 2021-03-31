В отношении анархиста Николая Дедка возбужден ряд уголовных дел

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Управление Следственного комитета по городу Минску возбудило в отношении находящегося в заключении блогера, журналиста и активиста анархического движения Николая Дедка ряд уголовных дел.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в ходе расследования следователи во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получили доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренного ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок) Уголовного кодекса.

Согласно материалам уголовного дела, сообщает СК, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал «Мiкоlа». «В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием управляемого им телеграм-канала. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в указанном телеграм-канале публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих.

В СК напомнили, что при задержании Дедка в ноябре 2020 года на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области, где он «длительное время скрывался от правоохранительных органов», был проведен обыск. В ходе обыска обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые «согласно заключению эксперта являются предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ», подчеркнули в комитете. «В отношении Н.Дедка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — сообщил СК.

Примененная к обвиняемому ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к организации массовых беспорядков на территории столицы, сообщает СК.

Ранее, напомним, отец анархиста Александр Дедок заявлял, что при задержании 12 ноября активист был сильно избит, а на допросах его пытали с использованием слезоточивого газа. Заявление о пытках было передано в Следственный комитет.

24 ноября стало известно, что Дедку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Международная правозащитная организация Amnesty International 24 декабря обратилась к белорусским властям с требованием принять безотлагательные меры по проверке информации об угрозах жизни и здоровью арестованного Дедка. Помимо этого, организация требовала расследовать нарушение его права на доступ к защитнику, а также на получение и отправку корреспонденции.

32-летний Николай Дедок — бывший политзаключенный. Он был взят под стражу в сентябре 2010 года, а в мае 2011-го — приговорен к четырем с половиной годам заключения по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство). В вину анархисту вменялся ряд нападений на здания и поджоги, проведение несанкционированной антивоенной акции возле здания Минобороны в 2009 году, забрасывание бутылками с зажигательной смесью территории посольства РФ в Минске и здания тюрьмы в 1-м переулке Окрестина.

В ноябре 2014 года в отношении Дедка возбудили еще одно уголовное дело — по ст. 411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения), продлив заключение на год.

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Тэги: политзаключенные Персона: Николай Дедок

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