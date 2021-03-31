«Склонный к экстремизму». Журналиста Андрея Александрова поставили в СИЗО на спецучет

Находящиеся под стражей журналист Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина поставлены на учет в качестве лиц, склонных к экстремизму.

По сведениям БелаПАН из достоверных источников, на прошлой неделе их вызвали «на комиссию» и проинформировали о постановке «на профилактический учет как лиц, склонных к экстремистским и деструктивным действиям».

Теперь с ними будут проводить регулярные беседы уполномоченные для этого сотрудники.

Ранее на подобный учет поставили осужденную журналистку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву, которая в настоящее время содержится в СИЗО Жодино (Минская область).

Александров и его девушка Ирина Злобина были задержаны 12 января. 14 января в рамках расследования дела Александрова прошел обыск в офисе информационной компании БелаПАН, где он в 2014—2018 годах занимал должность заместителя директора.

Александров и Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности. «Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

По его словам, с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены фондом By_help.

Александрова обвиняют по частям 1 и 2 статьи 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности). В то же время правозащитники утверждают, что оплата штрафов не является финансированием групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Срок заключения Александрова и Злобиной продлен до 12 апреля. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

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