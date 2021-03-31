Латушко ответил на вопрос, почему Лукашенко так боится этой весны, и дал рекомендацию по «протесту против хунты?»

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко считает одной из главных причин боязни власти весенних протестных выступлений — это скудные запасы, которых «не хватит хунте».

Политик говорит, что белорусская экономика сегодня «находится у края пропасти», а «дубинки не работают бесплатно».

«Благодаря честным чиновникам мы узнали, что Нацбанк провел экономически необоснованную эмиссию во втором полугодии 2020 года, чтобы хоть как-то удержать режим на плаву. Плата за это — инфляция, которую пытаются удержать постановлением об ограничении роста цен. Но экономика так не работает», — отметил Латушко.

Он считает, что несколько месяцев и Беларусь столкнется с девальвацией национальной валюты.

«Оккупанты введут ограничения на валютные операции, на снятие депозитов — или попросту начнут грабить наши счета. Сейчас вся их надежда — только на наши деньги», — сообщил глава НАУ.

В этой связи он предлагает начать акцию «Банкомат — обменник — банк», суть которой заключается в том, чтобы забирать депозиты, снимать деньги с карточек и переводить их в иностранную валюту.

Эта акция, по словам Латушко, «сегодня по силам каждому, кто хочет перемен».

Одновременно с этим он предлагает «уличный протест против хунты».

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