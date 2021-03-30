Ведущего «Беларусь 4» отправили в брестское СИЗО

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Ведущий передачи «Утренний эспрессо» телерадиокомпании «Брест» 25-летний Константин Свидунович оказался в СИЗО.

Источник: скриншот трансляции

Вероятно, Свидуновича задержали еще 24 марта (в этот день он последний раз был в эфире). Сейчас он в СИЗО и, скорее всего, проходит по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Об этом сообщила журналистка Оксана Бровач, передает «Наша Нива».

Свидуновича обвиняют в участии в хороводе, который состоялся в Бресте 13 сентября 2020 года. По этому делу уже были вынесены приговоры нескольким десяткам жителей Бреста и области.

Девушка Свидуновича Кристина отказалась от комментариев. «Мы не хотим усугублять ситуацию», — ответила она.
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Тэги: задержания активистов дело о хороводе Персона: Константин Свидунович Город: Брест

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