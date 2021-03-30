Художника Алеся Пушкина задержали на реставрации Жиличского дворца

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Художник Алесь Пушкин задержан в агрогородке Жиличи под Бобруйском, где он работал на реставрации местного исторического объекта.

По информации издания «Наша Ніва», задерживали Пушкина сотрудники Кировского РОВД по запросу коллег из Гродно. На приглашение «поговорить» он идти отказался, поэтому четверо силовиков надели на него наручники и вынесли из помещения.

26 марта Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Алеся Пушкина и руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» Павла Можейко за «совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма». В ходе выставки «Пушкин характеризовал Евгения Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния», считает ведомство.

Алесь Пушкин на момент возбуждения уголовного дела находился на выставке в Киеве, вечером 26 марта он вернулся в Беларусь, прошел пограничный контроль в минском аэропорту и вернулся домой в деревню Бобр Крупского района. Ночью в его доме и мастерской был проведен обыск. В мастерской испортили картины, разбили стекла. Конфисковали телефоны и технику всех членов семьи, включая несовершеннолетних детей.
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Тэги: задержания Жиличи Персона: Алесь Пушкин Евгений Жихарь

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