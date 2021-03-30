Художника Алеся Пушкина задержали на реставрации Жиличского дворца

Художник Алесь Пушкин задержан в агрогородке Жиличи под Бобруйском, где он работал на реставрации местного исторического объекта.

По информации издания «Наша Ніва» , задерживали Пушкина сотрудники Кировского РОВД по запросу коллег из Гродно. На приглашение «поговорить» он идти отказался, поэтому четверо силовиков надели на него наручники и вынесли из помещения.

26 марта Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Алеся Пушкина и руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» Павла Можейко за «совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма». В ходе выставки «Пушкин характеризовал Евгения Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния», считает ведомство.

Алесь Пушкин на момент возбуждения уголовного дела находился на выставке в Киеве, вечером 26 марта он вернулся в Беларусь, прошел пограничный контроль в минском аэропорту и вернулся домой в деревню Бобр Крупского района. Ночью в его доме и мастерской был проведен обыск. В мастерской испортили картины, разбили стекла. Конфисковали телефоны и технику всех членов семьи, включая несовершеннолетних детей.