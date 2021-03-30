Ветеран спецподразделения «Алмаз» Вячеслав Сидоракин пропал в начале февраля

В Беларуси в начале февраля пропал бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз», подполковник Вячеслав Сидоракин. Дочь пропавшего Анна предполагает, что отец находится в СИЗО КГБ.

Источник: nn.by

«Зимой он был в Беларуси и 9 февраля просто исчез. Отец собирался вечером встретиться со знакомой, но не пришел на встречу. Первую неделю мы совсем ничего не знали, искали. Я боялась, что его вообще убили», — сказала Анна «Нашей Ниве» .

По словам девушки, вскоре у них появилась информация, что отец находится в СИЗО КГБ. Однако подтвердить ее официально семья не может.

На прошлой неделе бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар разместил видеообращение к главе КГБ Ивану Тертелю. Макар заявил, что у него есть доказательства того, что в стране готовятся провокации, которые могут привести к жертвам. Он называет звания и инициалы троих уже якобы задержанных людей (двое силовиков и один гражданский по имени Сергей). Среди них — подполковник В. С.

Вячеслав Сидоракин служил в «Алмазе» до 2008 года. Возглавлял службу пиротехнического обеспечения и применения специальных средств, дослужился до подполковника. В 2003 году был награжден орденом «За службу Родине» III степени. В 2008-м его осудили за незаконную предпринимательскую деятельность, в феврале 2011 года — освободили. Вскоре после выхода на свободу отец уехал в Россию. Там работал в компании, которая занимается демонтажом зданий и сооружений, в том числе с применением химических средств и взрывчатки.