Лукашенко подписал запрет на импорт товаров и услуг из «вражеских» стран

Александр Лукашенко подписал указ № 128 «О применении специальных мер» в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.

Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц, передает пресс-служба Лукашенко.

Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом Министров.