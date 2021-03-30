Лукашенко подписал запрет на импорт товаров и услуг из «вражеских» стран

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Александр Лукашенко подписал указ № 128 «О применении специальных мер» в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.

Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц, передает пресс-служба Лукашенко.

Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом Министров.
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Тэги: импорт санкции Персона: Александр Лукашенко

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