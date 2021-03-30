На Гродненщине ввели сбор при выезде транспортных средств за пределы страны

Гродненский областной совет депутатов 30 марта на заседании в Лиде принял решение о введении местного сбора при выезде из страны.

Как сообщила пресс-служба Лидского районного исполнительного комитета в своем телеграм-канале, сбор будет взиматься на территории Гродненской области за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. Это предусмотрено обновленным Налоговым кодексом, пояснили в исполкоме.

Сбор вводится до 1 января 2023 года, а собранные средства пойдут на предупреждение и борьбу с коронавирусной инфекцией, отметила пресс-служба Лидского райисполкома.

Уплачивать сбор будут водители принадлежащих организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, автомобилей, максимальная масса которых не превышает пять тонн. При этом неважно, какое количество пассажиров будет находиться в транспортном средстве.

Решение вступит в силу через месяц.