Политзаключенного Виктора Седова приговорили к трем годам колонии усиленного режима

/ Общество
Просмотров: 91

Суд Первомайского района Минска 30 марта вынес приговор политзаключенному Виктору Седову, который обвинен в участии в массовых беспорядках.

Как сообщает spring96.org, судья Анастасия Лейковская постановила: три года лишения свободы в колонии усиленного режима. Именно такое наказание запросил для обвиняемого прокурор Зубко.

Виктор Седов был задержан 16 октября в Минске на основании видео, на котором якобы видно, что он бросает камни на акции протеста в столице.

Согласно обвинению, в ночь с 10 на 11 августа на перекрестке улиц Сурганова и Куйбышева, возле дома № 50 на Сурганова, Седов принял участие в возведении баррикад, бросил два предмета на проезжую часть.

Вину обвиняемый признал частично. По его словам, он положил камень на проезжую часть и бросил камень на дорогу.

Адвокат просил поменять статью 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) на статью 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенный политический приговор Персона: Виктор Седов Анастасия Лейковская

Другие материалы на эту тему:

Снял шорты перед милицейской машиной. Игорю Банцеру дали полтора года «химии»

Снял шорты перед милицейской машиной. Игорю Банцеру дали полтора года «химии»

Могилевчанина арестовали на два месяца за «3%» на асфальте

Могилевчанина арестовали на два месяца за «3%» на асфальте

«Мне сказали, что если я сдам админа — мой сын не пойдет в колонию»

«Мне сказали, что если я сдам админа — мой сын не пойдет в колонию»

«Я ехал домой по своему родному городу…» Десять лет за наезд на сотрудника ГАИ

«Я ехал домой по своему родному городу…» Десять лет за наезд на сотрудника ГАИ