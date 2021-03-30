Газету «Новы Час» обвинили в «нанесении вреда национальным интересам»

Министерство информации вынесло предупреждение газете «Новы Час». Соответствующее письмо издание получило 30 марта и сегодня же опубликовало его на своем сайте.

Претензии Мининформа касаются четырех материалов издания: «Чаму дыялогу не было, няма i не будзе», «Крымiнальны 2020-ты. Як i за што пратэстоўцы атрымлiвалi тэрмiны зняволення», «Пакуль мяне дапытвалi, побач збiвалi людзей, i нiкora гэта не бянтэжыла», «Гета для ўлады».

Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности пришла к выводу, что публикации способствуют нанесению вреда национальным интересам Беларуси.

Названные публикации газеты, говорится в письме, создают предпосылки «для воспрепятствования обеспечению эффективного функционирования государственных институтов в интересах общества», «реализации конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации, эффективному информационному обеспечению государственной политики» и «могут нанести вред национальным интересам Республики Беларусь» в политической и информационной сферах.

«Чем же так мешают независимые медиа тем, кто считает себя властью? Почему уже столько месяцев идет настоящая охота на независимых журналистов? Кого-то отказались печатать, кого-то лишили статуса СМИ, а кого-то вообще бросили за решетку. За что? За правду. Ведь правда сегодня и есть худшее преступление. Особенно если ее хотят знать миллионы», — прокомментировала ситуацию главный редактор издания Оксана Колб.