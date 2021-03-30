Задержанной по «делу Союза поляков» Ирене Бернацкой передали вещи в СИЗО
Дочери главы лидского отделения неофициального Союза поляков Беларуси Ирены Бернацкой удалось 30 марта передать ей необходимые вещи в СИЗО на улице Володарского в Минске.
«Мама немного бледная, но держится, — рассказала
Ирену Бернацкую задержали в Лиде 25 марта, в ее доме провели обыск, изъяли технику, блокноты. В тот же день ее доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина в Минске. До сегодняшнего дня у родственников Бернацкой почти не было новостей от нее.
|До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После его раскола в стране действуют два объединения — официальное, зарегистрированное Министерством юстиции, и неофициальное, которое поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).