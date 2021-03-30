Задержанной по «делу Союза поляков» Ирене Бернацкой передали вещи в СИЗО

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Дочери главы лидского отделения неофициального Союза поляков Беларуси Ирены Бернацкой удалось 30 марта передать ей необходимые вещи в СИЗО на улице Володарского в Минске.

«Мама немного бледная, но держится, — рассказала БелаПАН Вероника Пиута о состоянии своей матери в СИЗО. — Готова долго сидеть, поскольку все понимает про "дело". Их шестеро в камере на восемь человек. Все политические, молодые девушки. Условия нормальные».

Ирену Бернацкую задержали в Лиде 25 марта, в ее доме провели обыск, изъяли технику, блокноты. В тот же день ее доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина в Минске. До сегодняшнего дня у родственников Бернацкой почти не было новостей от нее.

 

До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После его раскола в стране действуют два объединения — официальное, зарегистрированное Министерством юстиции, и неофициальное, которое поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).

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Тэги: дело против Союза поляков Персона: Ирена Бернацкая Вероника Пиута

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