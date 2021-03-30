СК отчитался о 350 привлеченных к уголовной ответственности протестующих

В 2020 году к уголовной ответственности за преступления, связанные с экстремизмом, привлечено более 350 граждан, сообщил начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Следственного комитета Алексей Бородько.

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«Существенный рост преступлений, связанных с экстремизмом, на фоне произошедших в стране общественно-политических событий во второй половине прошлого года стал профессиональным вызовом для Следственного комитета и всей правоохранительной системы, — сказал он. — Впервые следователи столкнулись с таким масштабом преступлений этой категории. Наряду с беспрецедентным информационным давлением и противодействием расследованию».

По его словам, две трети из 350 граждан, осужденных в 2020 году за преступления, связанные с экстремизмом, признали свою вину полностью либо частично. Средний возраст обвиняемых составил от 25 до 33 лет. Почти половина из них нигде не работала и не училась.

На данный момент следственными подразделениями расследованы и переданы прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 преступлениях, связанных с экстремизмом, уточнил Бородько.