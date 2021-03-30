Десять граждан Беларуси скончались за сутки от коронавируса

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 995 случаев COVID-19, скончались десять человек с коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной статистике Минздрава, количество новых случаев COVID-19 за сутки изменилось незначительно — 29 марта было зарегистрировано 918 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 320 594, умерло 2237 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 310 983.

За минувшие сутки выполнено 8683 теста на коронавирус (днем ранее — 10 782). Всего с начала эпидемии проведено 5 349 784 теста.