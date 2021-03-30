В Минске будут судить 12 студенческих активистов
Уголовное дело в отношении группы студенческих активистов направлено в суд Советского района Минска, сообщает телеграм-канал инициативы «Задзіночанне беларускіх студэнтаў».
Следственный комитет сообщал 16 марта о завершении расследования уголовного дела «в отношении лиц, организовавших акции протеста в студенческой среде различных вузов Минска», и передаче его в прокуратуру для направления в суд.
«В качестве обвиняемых привлечено 12 человек. Среди них студенты, преподаватель и член так называемого координационного совета. Вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской», — сообщала пресс-служба ведомства.
По данным следствия, обвиняемые «являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел».
Дата начала судебного процесса пока не известна.
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С 1 сентября 2020 года и до конца года в ведущих вузах страны практически ежедневно проходили акции солидарности. Студенты и преподаватели собирались внутри зданий (на лестничных пролетах, в холлах), а также у входов в учебные заведения. Они записывали видеообращения, пели песни, аплодировали или стояли молча с бело-красно-белыми флагами и плакатами против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.
По утверждению студенческих телеграм-каналов, в некоторых вузах на вновь созданных должностях проректоров по безопасности работают сотрудники КГБ, задача которых следить за студентами и преподавателями и подавлять протестные настроения.