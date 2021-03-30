Белосток приостановил сотрудничество с властями Гродно из-за задержаний руководства Союза поляков Беларуси

Власти польского Белостока изложили свою позицию в связи с задержаниями руководства Союза поляков Беларуси.

фото с сайта polsha24.com

«Городской совет Белостока выступает решительно против жестокой кампании преследования польского меньшинства в Беларуси, начатой белорусскими властями в последние дни, — говорится в сообщении на официальном сайте Белостока. — Эти репрессии направлены против активистов Союза поляков Беларуси, единственной целью которых является культурная и просветительская деятельность, а также сохранение национальных традиций. Мы никогда не смиримся с тем, что наши соотечественники из соседних Гродно, Бреста, Лиды или Волковыска будут подвергаться преследованиям только за то, что они поляки».

Городской совет Белостока выразил свою солидарность «с задержанными Анжеликой Борис, Анджеем Почобутом, Иреной Бернацкой, Марией Тишковской и Анной Панишевой».

«Мы также солидарны со всеми белорусскими гражданами, которые сегодня подвергаются преследованиям из-за борьбы за свободу и демократию в своей стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех заключенных и прекращению репрессий, — говорится в заявлении. — Поскольку действия белорусских властей явно противоречат обязательствам, закрепленным в договоре между Республикой Польша и Республикой Беларусь от 1992 года о добрососедстве и дружеском сотрудничестве, а также нормам международного права, городской совет Белостока выступает за приостановление партнерского сотрудничества с властями Гродно. Это приостановление должно оставаться в силе до освобождения польских активистов и окончания репрессий против польских организаций и школ в Беларуси».

Данное решение было принято единогласно на заседании городского совета Белостока.

25 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила, что возбудила в отношении Анжелики Борис и «иных лиц» дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Борис задержали 23 марта в Гродно, на следующий день суд арестовал ее на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки — 2021». После ареста СПБ заявил, что «преследование Анжелики Борис за реализацию уставных задач СПБ, а именно сохранение польских традиций и культуры среди польского меньшинства», является «актом запугивания всего польского меньшинства в Беларуси».

Утром 25 марта в квартире члена правления СПБ журналиста Анджея Почобута прошел трехчасовой обыск. Были изъяты два ноутбука, жесткие диски, семь старых телефонов, польскоязычная литература, бейджи с конференций, все документы на польском языке, включая документы дочери, и награды польского конкурса GrandPress. Почобут помещен в СИЗО на улице Володарского в Минске.

Президент Польши Анджей Дуда начал международные переговоры по линии ООН, ОБСЕ и Совета Европы в связи с ситуацией вокруг польского меньшинства в Беларуси. Кроме того, он обратился с письмом к президенту США Джо Байдену, в котором попросил поднять этот вопрос на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН (в марте Соединенные Штаты председательствуют в этом органе).

Справка БелаПАН. До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После его раскола в стране действуют два объединения — официальное, зарегистрированное Министерством юстиции, и неофициальное, которое поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).

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