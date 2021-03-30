Беларусь не способна создать свою вакцину от коронавируса, считает экс-президент НАНБ Александр Войтович

В Беларуси сегодня нет возможности для создания собственной вакцины против коронавируса — нет технологий, нет кадров и нет денег. Об этом в интервью интернет-изданию «Бусел» заявил экс-президент Национальной академии наук Беларуси, главный научный сотрудник Института физики им. Степанова НАН Александр Войтович.

«Мы никогда не создавали свою вакцину, а выпускали кем-то созданную. У нас нет кадров, которые занимались бы этими вопросами, хотя и есть ученые, которые понимают всё это. Но разработка технологии — совсем другое, в технологии у нас нет опыта и технологических кадров», — считает Войтович.

Кроме того, для разработки вакцины нужны миллиарды долларов, которых в Беларуси нет, добавил он. «В нашей ситуации такие заявления останутся только заявлениями. В довольно длительное ближайшее время на свою разработку можно не рассчитывать», — отметил экс-президент НАНБ.

26 марта, принимая во Дворце независимости с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, Александр Лукашенко заявил , что производство отечественной «самой лучшей вакцины» от COVID-19 — дело чести Министерства здравоохранения и Национальной академии наук.

«Отечественная вакцина — дело чести Гусакова и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую — потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем», — сказал на встрече Лукашенко.

По его словам, белорусские ученые готовы создать «надежную, качественную — 98-99% гарантии» вакцину уже в будущем году.