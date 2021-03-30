СМИ: Россия хочет наладить поставки бензина из Беларуси

/ Экономика
Просмотров: 59

Российское Минэнерго по поручению правительства РФ прорабатывает тему поставок бензина из Беларуси для увеличения предложения на внутреннем рынке.

Фото pixabay.com

Как пишет «КоммерсантЪ», РФ в последнее время сократила до минимума импорт нефтепродуктов из соседней страны.

Поручение профильному министерству отдал вице-премьер Александр Новак. Предложения у него на столе должны появиться до 15 апреля.

В ведомстве пояснили, что в условиях, когда цены в РФ сдерживаются за счет демпфера, поставки бензина с белорусских НПЗ в Россию экономически неэффективны по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС. При этом, подчеркнули в Минэнерго, баланс производства и потребления топлива в России избыточен, и белорусский продукт не будет необходим.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: поставки нефтепродуктов бензин Беларусь-Россия

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Зачем Кремль меняет своего посла в Минске

Зачем Кремль меняет своего посла в Минске

Кремль хочет получить рычаг влияния на внутренние дела Беларуси

Кремль хочет получить рычаг влияния на внутренние дела Беларуси

Эхо Сочи. Появится ли в Беларуси российская авиабаза?

Эхо Сочи. Появится ли в Беларуси российская авиабаза?