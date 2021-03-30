СМИ: Россия хочет наладить поставки бензина из Беларуси

Российское Минэнерго по поручению правительства РФ прорабатывает тему поставок бензина из Беларуси для увеличения предложения на внутреннем рынке.

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Как пишет «КоммерсантЪ» , РФ в последнее время сократила до минимума импорт нефтепродуктов из соседней страны.

Поручение профильному министерству отдал вице-премьер Александр Новак. Предложения у него на столе должны появиться до 15 апреля.

В ведомстве пояснили, что в условиях, когда цены в РФ сдерживаются за счет демпфера, поставки бензина с белорусских НПЗ в Россию экономически неэффективны по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС. При этом, подчеркнули в Минэнерго, баланс производства и потребления топлива в России избыточен, и белорусский продукт не будет необходим.