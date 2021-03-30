В Петриковском районе совершено разбойное падение на обменник

Происшествие случилось днем 29 марта в деревне Копцевичи, сообщили в Следственном комитете.

Как отмечается, «в обеденное время, когда женщина-оператор выходила из своего рабочего помещения, в здание банка ворвался неизвестный мужчина в балаклаве и с предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник ударил женщину, связал руки и ноги скотчем, забрал ключ и похитил из сейфа денежные средства. По предварительным данным сумма похищенного составила 3005 белорусских рублей и 1301 доллар».

В ходе осмотра были обнаружен и изъят ряд предметов, имеющих существенное значение для раскрытия и расследования преступления.

«При отработке близлежащей деревни сотрудники милиции по описанным потерпевшей приметам установили и задержали 46-летнего уроженца Мозырского района, подозреваемого в совершении преступления. При себе у мужчины были деньги и предмет, похожий на пистолет», — сообщили в СК.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 207 (разбой) УК.