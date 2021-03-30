Лукашенко грубо высказался о неблагонадежных чиновниках

Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами власти 30 марта заявил, что в аппарате управления нет «полного единомыслия».

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«Скажу откровенно: наверное, каждый из присутствующих здесь не думает, что у нас полное единомыслие, что у нас крепкий аппарат управления на различных уровнях, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Хватает и в аппарате управления, особенно до последних событий: некоторые из них (мы их тоже знаем, некоторых), сидя из-под плинтуса посматривали, как же там День Воли пройдет, еще чего-то, весеннее наступление трудящихся и прочее».

«Потом поняли, что не то, как пишут там, особенно россияне, власть устояла, да нет. Власть стояла и будет стоять, мы государство сохранили и будем его дальше укреплять. Поэтому, кто хочет работать — вылезайте из-под плинтуса и начинайте работать. Скажу грубее, вставайте в строй и вперед. У нас слишком много работы для того, чтобы отсиживаться где-то. Не для того это мы делаем», — добавил он.

Ранее сегодня Лукашенко заявил , что нельзя кардинально менять полномочия президента.

В середине декабря прошлого года член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, глава созданного с одобрения КС Народного антикризисного управления (НАУ), бывший чиновник и дипломат Павел Латушко заявил, что НАУ фиксирует «довольно большую заинтересованность со стороны чиновников в поддержке народных требований».

На тот момент, по его словам, с НАУ связалось около трех тысяч чиновников. «Это еще раз подчеркивает, что госслужащие, люди, которые отвечают за государственное управление, готовы сотрудничать и переходить на сторону народа», — говорил Латушко.

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