Уже завтра в Беларуси воздух прогреется до +21°С

/ Общество
Просмотров: 217

В последний мартовский день синоптики обещают теплую погоду.

Фото pixabay.com

Как отмечается, 31 марта хозяйничать на территории страны будет теплая воздушная масса (ночью и утром на востоке сохранится влияние атмосферного фронта).

Осадки ожидаются ночью и утром (преимущественно в восточной части).

Ночью и утром сгустится туман. Ветер западный умеренный (днем местами порывистый).

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +4..+10°С;
  • максимальная днем +13..+19°С (местами по юго-западу до +21°С).

Атмосферное давление будет падать.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз паогоды