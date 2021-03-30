Amnesty International: власти Беларуси поставили под угрозу здоровье пожилых протестующих

Международная правозащитная организация Amnesty International задокументировала произвольные аресты и факты жестокого обращения с пожилыми людьми в Беларуси, сообщается в пресс-релизе организации.

«Белорусские власти поставили под угрозу здоровье пожилых протестующих, которым грозит повышенный риск заражения COVID-19 , транспортируя их в переполненных милицейских автобусах и помещая в переполненные тюремные камеры», — говорится в сообщении.

Как отмечает Amnesty International, многие пожилые люди в Беларуси организовали собственные марши солидарности с мирными демонстрантами, известные как Марши мудрости.

«Люди всех возрастов приняли участие в протестах против все более репрессивного режима Александра Лукашенко. Независимо от возраста протестующих белорусские власти отвечали на их акции с одинаковым насилием. Обращение с мирными демонстрантами было ужасным повсеместно, однако жестокое обращение с людьми в возрасте 80 лет демонстрирует в полной мере, насколько непропорциональной была реакция милиции», — заявила координатор кампаний Amnesty International по Беларуси Татьяна Мовшевич.

«Amnesty International собрала информацию о пожилых людях, страдающих от тяжелых болезней, в том числе рака, болезней сердца и легких, которые подверглись жестокому обращению и произвольным задержаниям на срок до нескольких недель. Это вызывает особую озабоченность с учетом того, что пожилые люди подвергаются повышенному риску серьезных осложнений от COVID-19, при том что белорусские власти не предприняли адекватных шагов для минимизации рисков заражения среди задержанных», — добавила она.

Amnesty International продолжает глобальную кампанию солидарности #StandWithBelarus, которая рассказывает, как подавление протестов влияет на различные слои белорусского общества.

«Мы призываем к солидарности с народом Беларуси, поскольку его права продолжают систематически нарушаться», — сказала Мовшевич.

«Коса государственных репрессий в Беларуси рубит всех на своем пути — молодых и старых, мужчин и женщин. Мы повторяем наш призыв к мировым лидерам принять значимые меры для защиты народа Беларуси и противостоять этой ужасающей атаке на права человека», — добавила она.