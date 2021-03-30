Нацбанк инициирует переименование белорусских форекс-компаний в инвестиционные

По словам начальника главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Нацбанка Дмитрия Набздорова, Национальный банк готовит изменения в законодательство и предлагает переименовать форекс-компании в инвестиционные компании.

Как заявил он, выступая 30 марта на онлайн-конференции, «мы видели, что рынок, на котором работают белорусские форекс-компании, в предыдущие годы удваивался и 2020 год не стал исключением. Если в 2019 году было совершено около 4 млн операций, то в 2020-м — порядка 8 млн операций. Доля операций с положительным результатом сохраняется на среднеевропейском уровне — более 60%».

В денежном выражении рынок, на котором оперируют форекс-брокеры, вырос, по данным Нацбанка, в 2020 году в три раза. По словам Набздорова, если в 2019 году клиенты белорусских компаний (82% из которых нерезиденты) совершили операций (с учетом кредитного плеча) на 46,2 млрд долларов, то в 2020 году — на 139,2 млрд долларов.

При этом представитель Нацбанка обратил внимание на изменения структуры базовых активов, с которыми работают клиенты белорусских форекс-компаний.

«Если в 2017 году валютные пары как базовые активы занимали 84% операций форекс-компаний, то в 2020 году — 35%, а по сумме совершаемых операций — 18%. Мы наблюдаем интерес клиентов форекс-компаний к другим базовым активам — драгоценным металлам, ценным бумагам, нефти», — констатировал Набздоров.

Поскольку фокус внимания клиентов белорусских форекс-компаний меняется, Нацбанк предлагает переименовать форекс-компании в инвестиционные компании.

Кроме этого, отметил Набздоров, регулятор предлагает расширить перечень базовых активов, с которыми могут работать белорусские форекс-компании. «Предложение Национального банка в 2021 году заключается в том, чтобы расширить перечень базовых активов и чтобы клиент-нерезидент мог, находясь в любой развитой юрисдикции (в США, Канаде, Великобритании), выходить на белорусский рынок и видеть знакомый для себя перечень базовых активов», — пояснил Набздоров.

Для этого, по его словам, Нацбанк предлагает расширить перечень базовых активов «до лучших мировых передовых практик», которые доступны клиентам инвестиционных компаний (зарегистрированных в США, Японии, Великобритании, Канаде, Австралии).

Набздоров подчеркнул, что регулятор будет настаивать на переименовании белорусских форекс-компаний в инвестиционные и к лету соответствующий проект госрешения будет внесен на рассмотрение в государственные органы.

«Мы будем настаивать на нашем предложении, потому что называть компании по старинке будет совсем не актуально в 2021-м и совсем-совсем не актуально в последующие годы», — сказал представитель Нацбанка.

Он предположил, что если предложения регулятора будут приняты иными госорганами и перечень базовых активов, с которыми смогут работать инвестиционные компании, расширят, то объем и количество операций клиентов может вырасти в 2021 году в два раза по сравнению с прошлым годом.