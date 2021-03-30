«Размывать полномочия главы государства мы не будем». Лукашенко высказался о конституционной реформе

Процесс перераспределения полномочий между органами государственной власти должен быть тесно увязан с конституционной реформой, заявил Александр Лукашенко 30 марта на совещании по вопросам перераспределению полномочий.

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«Мы не должны принимать решения, которые в результате работы над Конституцией потом придется отменять или приводить в другое состояние, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Поэтому надо будет тесно вести работу с конституционной комиссией. И на основе новой Конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями».

На совещании он сказал, что «на начальном этапе становления и развития страны решение огромного пласта вопросов было замкнуто на президенте». Это было сделано, заявил он, чтобы «навести порядок в работе с бюджетом, сберечь государственное имущество, недра, все то, что принадлежит (и я надеюсь, будет принадлежать) белорусскому народу. Не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения общества, выстроить ключевые институты власти».

Благодаря этому, убежден Лукашенко, удалось «сконцентрировать всех представителей власти на проведении единой государственной политики на всех уровнях». Сегодня в Беларуси, по его мнению, «выстроена налаженная система контроля, отрегулированы механизмы бережливой и эффективной работы с финансами, а решения, принятые на верхних уровнях власти, безукоризненно доводятся до каждого исполнителя».

«Но четверть века — немалый этап развития, — заявил он. — Тем более для такого молодого государства, как наше. Поэтому, как я говорил ранее, пришло время еще раз посмотреть на то, какие решения и на каком уровне должны приниматься».

По словам Лукашенко, он еще в прошлом году поручал «изучить возможность перераспределения полномочий и усиления ответственности между различными органами или ветвями власти». Совет министров, парламент и местные власти «подготовили пакет предложений, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных госорганов».

«Я их внимательно изучал. И мое первое предложение — не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс, — заявил Лукашенко. — Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям размывать полномочия главы государства мы не будем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер».

По его словам, речь идет, прежде всего о вопросах распоряжения землей. «Здесь мое железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента. Тем более, как мне докладывают, в регионах есть тысячи участков, которые не востребованы. А нуждающиеся в улучшении жилищных условий вообще могут получать их бесплатно. Но под Минском и областными центрами, вблизи водоемов и заповедных мест земля останется под жесточайшим контролем. Вы знаете почему: это общее достояние», — пояснил он.

По «иным моментам», заявил Лукашенко, на совещании «деятельно обсудят каждый блок вопросов» и заслушают обоснования «для принятия окончательных решений». Он сказал, что перераспределение полномочий «происходит нечасто», поэтому надо «взвесить все за и против по каждому пункту». При этом «во главу угла», подчеркнул Лукашенко, необходимо ставить «незыблемые приоритеты — комфорт и благосостояние населения».

«Что волнует прежде всего? Готовы ли те, кто хочет дополнительных полномочий, к их реализации? Ведь это не только дополнительное право оперативно и гибко решать вопросы, но и нагрузка, дополнительная ответственность. Ответственность — ключевой аспект!» — заявил Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что правовые акты о передаче полномочий должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения? Не должно быть «никакого двоякого толкования».

«Продуманы ли возможные риски? Не случится ли так, что через какое-то время в каждом регионе установится своя практика принятия решений, и она будет отличаться? К чему это может привести в современном мире, мы понимаем. У меня тоже есть опыт: это было в России. И я помню молодого Путина, когда он только стал президентом после Ельцина, мы обсуждали этот вопрос: что ни регион (хотя в России это оправдано, она огромная страна), абсолютно разные решения. И в кучу собрать Россию многого стоило. Нам надо это или нет?» — задался вопросами Лукашенко.

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