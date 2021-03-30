Главком Вооруженными силами Украины прокомментировал возможность нападения России с белорусских позиций
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак (должность введена с 27 марта 2020 года, до этого главнокомандующими были начальники генштаба) не считает вероятным наступление России с белорусского направления.
Как заявил он в интервью интернет-изданию
По его словам, в российской армии в настоящее время не все готовы идти за пределы своего государства и просто погибать: «Там люди тоже хотят жить».