Главком Вооруженными силами Украины прокомментировал возможность нападения России с белорусских позиций

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак (должность введена с 27 марта 2020 года, до этого главнокомандующими были начальники генштаба) не считает вероятным наступление России с белорусского направления.

Фото из Википедии

Как заявил он в интервью интернет-изданию «Гордон», «для того, чтобы шло наступление, надо цель иметь. Кто будет наступать, с какой целью и как он потом будет содержать те территории?»

По его словам, в российской армии в настоящее время не все готовы идти за пределы своего государства и просто погибать: «Там люди тоже хотят жить».

 

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Тэги: Беларусь-Россия Россия-Украина Персона: Руслан Хомчак

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