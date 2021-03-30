ГАИ проводит комплекс спецмероприятий

/ Общество
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Госавтоинспекция проводит на дорогах страны целый комплекс специальных мероприятий.

Так, в частности, автоинспекторы Витебщины «в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с правилами обгона и выезда на полосу встречного движения, осуществляют усиленный контроль данных видов нарушений».

В ГАИ напомнили, что КоАП предусматривает наказание за указанный вид нарушений до десяти базовых величин с лишением прав до одного года.

Кроме этого, будет вестись борьба с любителями быстрой езды. На дорогах появятся мобильные радары:

  • трасса М-10 (30-й км);
  • трасса М-10 (20-й км);
  • трасса М-10 (114-й км);
  • Гродно (ул. Поповича);
  • Гродно (ул. Калиновского);
  • Лида (ул. Ленинская);
  • дорога Р-99 (в Волковысском районе).

На территории Могилевской области наряды ДПС уделят особое внимание соблюдению водителями правил проезда пешеходных переходов, безопасной перевозки детей.

 

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Тэги: ГАИ

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