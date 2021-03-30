В Беларуси будут блокировать копии интернет-ресурсов. Это следует из изменений в совместное постановление Оперативно-аналитического центра при президенте, Министерства связи и информатизации и Министерства информации, которым утверждено положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу.

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Положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу дополнено абзацем следующего содержания: «копия интернет-ресурса — интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».

Министерство информации при выявлении копии интернет-ресурса будет направлять уведомление в Государственную инспекцию для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа. При условии нахождения копии интернет-ресурса в национальном сегменте сети интернет также уведомляется ее владелец.

Список ограниченного доступа обязателен для исполнения всеми поставщиками интернет-услуг на территории Республики Беларусь и формируется Государственной инспекцией на основании решений об ограничении доступа к интернет-ресурсу, принимаемых Министерством информации, уведомлений Мининформа о включении в список ограниченного доступа копий интернет-ресурсов, решений Госинспекции о включении в список ограниченного доступа интернет-ресурса, позволяющего пользователям интернет-услуг получать доступ к интернет-ресурсу, включенному в список ограниченного доступа.

Постановление № 2/6/2 от 25 марта опубликовано 30 марта на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после официального опубликования.