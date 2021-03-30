Политолог: ситуация в Беларуси напоминает пожар в торфянике — на поверхности ничего не видно, но внутри все уже бурлит

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Политолог Сергей Николюк считает, что в День Воли и минувшие выходные «власть оккупировала страну, в Минск была введена боевая техника, улицы были пустыми, и всех одиноких прохожих хватали и куда-то тащили».

В качестве характерного примера он привел задержание женщины, которая только вышла из онкологического диспансера, где проходила сеанс химеотерапии: «У нее очень тяжелое состояние, но, когда она вышла из диспансера, ее тоже схватили».

Он пояснил «ГА», что те люди, которые еще недавно выходили акции протеста или относились к происходящему на половину нейтрально «ничего не забыли», а поэтому протестные настроения «никуда не денутся и будут копиться и дальше».

Николюк согласен с определением нынешней ситуации в стране, как «пожара в торфянике», когда на поверхности до поры до времени ничего не видно, но под кажущейся спокойной поверхностью все уже бурлит.

Эксперт напомнил об одной исторической работе профессора Гарвардского университета Ричарда Пайпса: «Он считал, что российская революция началась в 1899 году в Татьянин день, когда студенты в Петербурге по традиции вышли на улицы. И какому-то дураку пришло в голову жестоко их разогнать с помощью казаков с нагайками. После этого начались бунты во всех университетах, в результате была исключена масса студентов. И, как писал Пайпс, из этих студентов выросли люди, для которых борьба с режимом стала смыслом жизни, и самым известным из них был Борис Савинков. Или Иван Каляев, который убил великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора. Это ведь все шло от тех событий».

А вернувшись к ситуации в Беларуси, политолог заявил, что «тысячи людей избиты, искалечены. И у всех них есть родственники, знакомые. И память об этом никуда не денется, ведь как это можно забыть?»

Он считает, что изменения во власти уже идут: «Если вспомнить времена Перестройки, то основным лозунгом было "так жить нельзя", когда не только внизу большие массы людей, но и наверху, в управлении начинают разделять эту мысль. И начинаются какие-то движения, а так как никто не знает, как устроена эта система, и любая динамика вносит неопределенность, то дальше начинается обрушение системы. Но пока в белорусской системе управления появились лишь какие-то трещинки».

Ранее сообщалось, что по мнению руководителя лишенного властями регистрации правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, «в Беларуси ввели "гибридное военное положение", когда власти продолжают терроризировать людей, чтобы предотвратить массовые акции». 

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста репрессии Персона: Сергей Николюк

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