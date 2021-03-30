Правозащитники: 29 марта суды наказали 118 человек за акции протеста

В связи с протестами в Беларуси 29 марта признали виновными по административным статьям не менее 118 человек, свидетельствуют данные лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Решения приняты судами Минска. Данные о рассмотрении дел в регионах не приводятся.

Самая распространенная статья КоАП — 24.23, бывшая 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия).

Не менее 111 человек получили административный арест от 7 до 30 суток. Семь человек оштрафованы на сумму от 30 до 90 базовых величин (870—2.610 рублей).

В частности на 15 суток арестован заместитель директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского журналист Алесь Герасименко.

Шесть дел отправлено в милицию на доработку.

Пометки о причинах задержания фигурантов в базе данных правозащитников говорят о том, что многие из них фактически не участвовали в массовых мероприятиях: «за бело-красно-белый флаг в окне», «вменяют пикетирование на автомобиле путем подачи сигнала в знак солидарности с протестующими» и др. Фиксируются задержания и суды в отношении велосипедистов, случайных прохожих. Сообщается минимум об одном избитом задержанном.

Как сообщалось, более 250 человек было задержано в Минске и регионах 27 марта. В этот день в столице участники празднования Дня Воли (25 марта) и протестов против фальсификации итогов августовских президентских выборов планировали собраться сначала на площади Якуба Коласа, а затем на площади Бангалор, однако в связи с большой концентрацией сотрудников силовых ведомств ограничились гуляниями.

Пресс-служба МВД распространила сообщение, в котором утверждалось, что «в Беларуси протестная активность приближена к нулю», «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия».

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