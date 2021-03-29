Мужчина в балаклаве совершил разбойное нападение на банк в Петриковском районе

Разбойное нападение на отделение банка произошло 29 марта в деревне Копцевичи.

Фото: СК

Когда оператор выходила из своего рабочего помещения на обед, в здание банка ворвался неизвестный в балаклаве с похожим на пистолет предметом. Злоумышленник ударил женщину, связал руки и ноги скотчем, забрал ключ и похитил из сейфа 3005 белорусских рублей и 1301 доллар, сообщили в областном УСК.

Разбойное нападение в отделении попало в объектив видеокамеры. На место происшествия выбыл ОМОН.

В ходе отработки близлежащей деревни сотрудники милиции по описанным потерпевшей приметам установили и задержали 46-летнего уроженца Мозырского района, подозреваемого в совершении преступления.