Перевозчик АirBaltic возобновил полеты Рига — Минск спустя год

Латвийская авиакомпания АirBaltic 28 марта совершила первый рейс из Риги в национальный аэропорт Минск после паузы, вызванной COVID-19, сообщает пресс-служба аэропорта.

Источник: аirBaltic

Выполнение рейсов по маршруту Рига — Минск — Рига планируется по четвергам и воскресеньям с прилетом в Минск в 14:20 и вылетом в 15:10. Со временем авиакомпания может увеличить частоту полетов.

Вынужденный перерыв в полетной программе латвийского авиаперевозчика из-за пандемии коронавируса длился с 16 марта 2020 года.