Перевозчик АirBaltic возобновил полеты Рига — Минск спустя год

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Латвийская авиакомпания АirBaltic 28 марта совершила первый рейс из Риги в национальный аэропорт Минск после паузы, вызванной COVID-19, сообщает пресс-служба аэропорта.

Источник: аirBaltic

Выполнение рейсов по маршруту Рига — Минск — Рига планируется по четвергам и воскресеньям с прилетом в Минск в 14:20 и вылетом в 15:10. Со временем авиакомпания может увеличить частоту полетов.

Вынужденный перерыв в полетной программе латвийского авиаперевозчика из-за пандемии коронавируса длился с 16 марта 2020 года.
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Тэги: AirBaltic Беларусь-Латвия Город: Рига

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