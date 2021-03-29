Жителя Кормы подозревают в убийстве родителей

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Днем 29 марта в Кормянский РОВД поступил звонок от 37-летнего жителя Кормы, который сообщил, что убил своих родителей.

Фото: СК

На территории домовладения были обнаружены тела 71-летнего отца и 67-летней матери с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СК.

При проведении первоначальных следственных действий установлено, что мужчина нанес родителям множественные удары ножом, от которых они скончались на месте происшествия.

По имеющейся информации подозреваемый страдает психическим расстройством. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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Тэги: убийство родителей двойное убийство Город: Корма

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