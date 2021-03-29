На Тихановскую и ByPol завели уголовное дело за «подготовку теракта»

Генеральная прокуратура на основании материалов, представленных МВД и КГБ, возбудила в отношении Светланы Тихановской и участников инициативы бывших силовиков ByPol уголовное дело за «подготовку акта терроризма в составе организованной группы».

«Благодаря слаженной работе спецподразделений КГБ и МВД удалось выявить и своевременно пресечь серьезную террористическую угрозу», — цитирует генпрокурора Андрея Шведа пресс-служба ведомства.

«Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — Как следует из материалов, в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».

Комитету государственной безопасности поручено незамедлительно организовать международный розыск указанных в уголовном деле лиц и подготовить пакет документов для компетентных органов Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к ответственности.

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