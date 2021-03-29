Минобороны сообщило об очередном ЧП в армии — погиб офицер из Гомельского гарнизона

Начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ одной из воинских частей Гомельского гарнизона найден мертвым в лесу, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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По факту смерти офицера начата проверка. Обстоятельства его смерти выясняет специальная комиссия военного ведомства совместно со Следственным комитетом.

Минобороны выразило соболезнования родным и близким скончавшегося военнослужащего и сообщило, что окажет необходимую помощь его семье.