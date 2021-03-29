В Гродно судят местного жителя, обвиняемого в поджоге двери опорного пункта милиции

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29 марта в суде Ленинского района Гродно начали рассматривать дело 41-летнего местного жителя Александра Красницкого.

По официальной версии, 3 ноября прошлого года Красницкий облил горючей смесью дверь опорного пункта милиции Ленинского района Гродно и поджег ее. Повреждение двери оценили в 83 рубля 17 копеек.

В тот же день Красницкого задержали. Его обвиняют в уклонении от отбывания наказания (ст. 415 УК) и хулиганстве (ст. 339 УК).

Красницкий разведен и воспитывает 14-летнего сына, который сейчас живет с бабушкой. В 2018 году Красницкого приговорили к полутора годам «домашней химии» за насилие или угрозу насилия над сотрудником милиции. В последнее время он работал в России.

Красницкий полностью признал вину в поджоге. Он сообщил, что 3 ноября гулял. Увидел, как мужчина заправляет машину и попросил продать ему немного топлива.

«Меня обидело, что меня несправедливо осудили по статье 364. Я хотел просто загадить двери опорного пункта, просто запачкать их», — сказал он, сообщает БелаПАН.

 

 

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Тэги: поджог хулиганство Персона: Александр Красницкий Город: Гродно

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