Сотруднику госпиталя МВД дали 15 суток

Сотрудника госпиталя МВД Андрея Шевчука задержали 27 марта на улице Воронянского и доставили в Октябрьский РУВД.

На Шевчука составили протокол по ч. 1 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка проведения и организации массового мероприятия). В протоколе отмечалось, что сотрудники ОМОН задержали Шевчука для уточнения личности, задержанный «упирался, хватался руками».

29 марта в суде Октябрьского района прошло рассмотрение административного дела. Шевчук вину не признал и заявил, что его задержали без всяких на то оснований.

Выступавший свидетелем сержант милиции не смог вспомнить, во что был одет Шевчук во время задержания и был ли он в этот момент на велосипеде.

Судья Александр Руденко признал Шевчука виновным и вынес наказание в виде 15 суток ареста, сообщают правозащитники.