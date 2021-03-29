За сутки в Беларуси зарегистрировано менее тысячи случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 918 случаев COVID-19, скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 654 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

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Согласно официальной статистике, второй день подряд количество новых случаев COVID-19 за сутки сокращается — 28 марта было зарегистрировано 1.050 заболевших, днем ранее — 1.213. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 319.599, умерло 2.227 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 310.189.

За минувшие сутки выполнено 10.782 теста на коронавирус (днем ранее — 19.652). Всего с начала эпидемии проведен 5.341.101 тест.