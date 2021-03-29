Human Rights Watch призвала Беларусь прекратить репрессии против журналистов

В течение последних пяти месяцев в Беларуси отмечается эскалация преследований независимых журналистов, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

В документе отмечается, что журналисты «подвергаются произвольным задержаниям и насилию, их штрафуют и отправляют за решетку по политически мотивированным обвинениям, лишают аккредитации, а в домах и редакциях проводятся обыски».

По мнению HRW, эти репрессии являются «частью попыток властей ограничить медийное освещение нарушений прав человека и мирных протестов, которые проходят по всей стране после 9 августа прошлого года, когда были объявлены официальные результаты президентских выборов». «Протестующие требуют справедливых выборов и правосудия за нарушения прав человека», — подчеркивается в докладе.

«Вместо того чтобы обеспечить правосудие за широкомасштабную милицейскую жестокость и другие нарушения, белорусские власти преследуют журналистов, которые пишут на резонансные темы, — заявил директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. — Правительство должно гарантировать всем журналистам возможность заниматься профессиональной деятельностью, не опасаясь последствий и не подвергаясь чрезмерным ограничениям».

В докладе отмечается, что правозащитная организация «Репортеры без границ» назвала Беларусь самой опасной для журналистов европейской страной из-за преследования независимых представителей прессы, которые мирно осуществляют свою законную деятельность.

HRW проинтервьюировала 19 независимых журналистов, которые пишут о ситуации в Беларуси, а также их адвокатов и родственников. Несколько журналистов рассказали HRW о том, что жилет с надписью «Пресса» превратился для них из «символа защиты в мишень на спине».

«С конца сентября по март против журналистов было возбуждено как минимум 18 уголовных дел, как представляется — в отместку за их работу, — говорится в докладе. — Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова уже приговорены к реальным срокам лишения свободы от шести месяцев до двух лет. Семь журналистов, а именно Андрей Александров, Юлия Слуцкая, Сергей Ольшевский, Алла Шарко, Петр Слуцкий, Ксения Луцкина и Денис Ивашин, ожидают суда за решеткой по таким уголовным обвинениям, как организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, уклонение от уплаты налогов и вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел. Один журналист находится под домашним арестом по делу об оскорблении президента».

Как отмечает HRW, адвокатов многих из этих журналистов власти заставляли давать подписку о неразглашении материалов дела, неконкретный характер которой фактически запрещает обнародовать любую информацию о делах их подзащитных. Несколько адвокатов, отказавшихся давать такую подписку по аналогичным делам, лишились лицензии, говорится в докладе.

«Власти Беларуси должны немедленно и безоговорочно освободить из мест заключения Андрееву, Чульцову и Борисевич с отменой приговора, а также освободить из СИЗО семерых журналистов, о которых говорилось выше, и прекратить возбужденные против них уголовные дела, — заявляет HRW. — В некоторых делах по надуманным обвинениям журналисты привлекались как свидетели, после чего подвергались давлению со стороны правоохранителей и суда. Они рассказали, что их вызывали в милицию, угрожали уголовным преследованием, у них дома и на работе проводились обыски с изъятием аппаратуры. По меньшей мере одна газета была вынуждена на время прекратить работу из-за угрозы уголовного дела, обысков и конфискации техники».

В докладе говорится о том, что 16 февраля по всей Беларуси «прошли милицейские рейды с изъятием техники, мишенью которых были правозащитные группы и по меньшей мере пять журналистов». По официальной версии, обыски проводились в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. «Как представляется, власти приравнивают оказание юридической помощи задержанным демонстрантам к организации действий, грубо нарушающих общественный порядок», — говорится в докладе.

Обыск прошел в том числе и в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) — правозащитной организации, помогающей журналистам в Беларуси. В марте как свидетели по делу о массовых беспорядках были допрошены председатель БАЖ Андрей Бастунец и его заместитель Борис Горецкий. В декабре Бастунца допрашивали как свидетеля по делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. «Имеются серьезные и обоснованные опасения, что за февральскими рейдами последуют новые надуманные уголовные дела против журналистов», — считает HRW.

«Власти Беларуси ложно приравнивают освещение несанкционированных демонстраций к участию в них, особенно если речь идет о корреспонденте издания, которому отказывают в аккредитации, — говорится в докладе. — В декабре министр информации Игорь Луцкий заявил, что страна оказалась в состоянии информационной войны, чреватой уничтожением государства, и обвинил независимую журналистику в том, что она якобы открыто выступает на стороне агрессоров».

«По меньшей мере четверо журналистов рассказали Human Rights Watch о том, что во время или после задержания подверглись недозволенному обращению. Такое обращение включало жестокие побои, отказ в медицинской помощи и неудовлетворительные условия содержания. Некоторые рассказали, что их оборудование было уничтожено, — отмечается в докладе. — За последние месяцы по меньшей мере два журналиста с российским гражданством были высланы из Беларуси предположительно в связи с профессиональной деятельностью. Как минимум в трех случаях задержанным журналистам угрожали лишением родительских прав. После этого все они вместе с семьями уехали из страны».

HRW также отмечает, что власти выносили СМИ предупреждения в связи с публикацией якобы недостоверной информации и критики правительства. «По меньшей мере одно издание было несправедливо лишено статуса СМИ за нарушение отраслевого законодательства (речь идет о портале tut.by. — БелаПАН.), — говорится в докладе. — По меньшей мере пять независимых газет столкнулись с отказом печатать их со стороны государственных типографий. Как минимум одна газета, которая нашла частную типографию, сообщала о том, что напечатанный тираж одного из номеров был целиком изъят правоохранительными органами без предъявления каких-либо документов, санкционирующих изъятие».

В докладе упоминается, что 2 октября правительство утвердило подготовленную МИД «новую редакцию положения об аккредитации журналистов иностранных СМИ, значительно осложнившую порядок ее получения, притом что уже выданные аккредитации были автоматически аннулированы».

HRW призывает власти Беларуси уважать свободу выражения мнений и свободу собраний. В докладе подчеркивается, что международное право обязывает правительство не допускать неоправданного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов, в том числе в ситуациях освещения несанкционированных протестов.

«Белорусские власти должны перестать делать вид, что свобода выражения мнений угрожает национальной безопасности, — подчеркнул Уильямсон. — Они должны снять надуманные обвинения и немедленно освободить всех тех, кто находится за решеткой. Нужно прекратить уголовное преследование, притеснения и другой прессинг в отношении журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности».