Шумченко: налоговая уровниловка убьет в Беларуси малый бизнес

По мнению главы РОО «Перспектива» Анатолия Шумченко, если власть реализует налоговые предложения КГК, малый бизнес в Беларуси может исчезнуть как класс.

Белстат сообщил, что на 1 марта в стране работало 143,6 тысячи юридических лиц и 272,7 тысячи индивидуальных предпринимателей. Количество юрлиц по сравнению с такой же прошлогодней датой увеличилось на 0,1%, ИП — на 4%. С начала 2021 года количество юрлиц выросло на 0,2%, ИП — на 0,6%.

Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 52.431 (за 12 месяцев их количество выросло на 0,5%; с начала года — на 0,5%). В Минской области — 25.991 (-0,3%; +0,3%), в Брестской — 14.595 (-0,02%; +0,1%), Гомельской — 13.942 (+0,1%; +0,1%), Витебской — 13.129 (+0,04%; -0,2%), Могилевской — 11.949 (-0,4%; +0,1%), Гродненской — 11.549 (-0,3%; +0,1%).

Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 83.666 (за год их количество увеличилось на 3,9%; с начала года — на 0,7%). В Минской области насчитывалось 45.394 ИП (+5,5%; +0,9%), в Брестской — 35.839 (+3,1%; +0,3%), Гомельской — 30.272 (+3,7%; +0,5%), Гродненской — 27.732 (+4,5%; +0,9%), Могилевской — 26.092 (+3,6%; +0,4%), Витебской — 23.665 (+3,2%; +0,4%).

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,3% общего количества действующих организаций и по сравнению с показателем годичной давности не изменился.

Из 143,6 тыс. организаций в сфере производства работали 32 тыс. (22,3% общего количества), в сфере услуг — 111,6 тыс. (77,7%).

В 2020 году в Беларуси зарегистрировано 9.222 юридических лица и 30.936 индивидуальных предпринимателей. Ликвидировано 9.052 юридических лица, прекратили деятельность 24.315 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщалось, в феврале стало известно о письме КГК в адрес Минфина. В нем предлагается отменить для ИП единый налог (устанавливается местными властями и во многих случаях составляет 50—130 рублей в месяц в зависимости от региона и вида деятельности). По мнению КГК, многие ИП занимаются высокодоходным бизнесом, поэтому их необходимо перевести на упрощенную систему налогообложения, которая предполагает уплату налога в 5% от выручки. Для тех ИП, кто занимается оказанием консультационных, маркетинговых и иных услуг, представители Комитета госконтроля предлагают установить налог в 16% от выручки.

Как отметил в комментарии БелаПАН председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, рост ИП не означает улучшения экономической ситуации и бизнес-климата в стране.

«Цифры не показывают истинную картину состояния ИП и их настроение. Мне приходится беседовать с предпринимателями, и они с большой болью рассказывают, что все средства уходят на налоги, аренду, и многие работают в ноль или даже минус. Как дальше жить и работать, они не представляют», — заявил Шумченко.

Он подчеркнул, что статистика не дает информации, сколько ИП подали заявления на ликвидацию и собираются закрывать бизнес.

«Рост могла дать регистрация в качестве ИП таксистов, которые со своими машинами работают по приложениям или у операторов. Прирост мог произойти и за счет тех, кого сократили на предприятиях, и они перешли в предпринимательство. Делать вывод о качественном росте, развитии сферы услуг, производства и торговли сегодня я бы не стал. Надо говорить не о росте в 4%, а в 50—60% в год, чтобы мы имели страну малого бизнеса», — считает руководитель объединения предпринимателей.

Комментируя предложение КГК, Шумченко отметил, что «Перспектива» направила свои предложения в правительство, но ответа так и не получила.

«Мы пока не знаем, что об этом предложении думают в правительстве. Наша точка зрения: для ИП должно существовать разнообразие налоговых систем, которое будет так или иначе стимулировать развитие малого бизнеса. Кому-то удобнее работать на едином налоге (кто имеет небольшой оборот), кому-то удобнее работать на упрощенной схеме и платить 3 или 5% от оборота, кому-то — по общей системе. Если мы приведем всех к одной системе налогообложения и надо будет платить 16%, будет теневая экономика. ИП тревожит ситуация, что нет условий для роста, нет переходов с одного уровня бизнеса на другой. Я считаю: чем больше будет альтернатив налогообложения, тем лучше. Предприниматели смогут выбирать для себя удобный вид уплаты налогов, отчетов. Если уровняют всех, это означает, что крупный бизнес выживет, а мелкий погибнет», — подытожил Шумченко.

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