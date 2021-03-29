Экстренная массовая эвакуация: в бане «Серебрянка» произошло ЧП

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Нештатная ситуация произошла накануне вечером в столичном ФОК «Серебрянка» (проспект Рокоссовского, 44).

Фото с сайта swimming.by

Как сообщили в МЧС, в «результате неосторожного обращения с химическими веществами (коагулянт и хлор) при проведении работ по обслуживанию дозирующей станции в помещении водоподготовки  работником ООО «АкваИнтерКом» произошла химическая реакции с выделением паров хлора».

В ведомстве отметили, что спасатели произвели замер концентрации хлора в воздухе помещения — допустимая норма была превышена в 35 раз.

Администрацией комплекса были эвакуированы 82 человека.

Работник, проводивший обслуживание станции, с отравление парами хлора был доставлен в больницу.

В настоящее время угрозы здоровью посетителей нет.

 

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Тэги: утечка хлора ФОК Серебрянка Город: Минск

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