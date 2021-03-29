Все основные валюты падают утром в понедельник

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Три основные иностранные валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 29 марта.

По данным на 10:45, они торгуются на следующих позициях:

  • российский рубль — 3,4571 белорусского рубля за 100 российских (-0,0079 пункта);
  • евро — 3,0881 белорусского рубля (-0,0062 пункта);
  • доллар — 2,6208 белорусского рубля (-0,0054 пункта).

Напомним, февраль эта тройка отработала так:

  • евро -0,0136 пункта;
  • доллар -0,0205 пункта;
  • российский рубль -0,0604 пункта.

 

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Тэги: валюта

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