Все основные валюты падают утром в понедельник
Три основные иностранные валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 29 марта.
По данным на 10:45, они торгуются на следующих позициях:
- российский рубль — 3,4571 белорусского рубля за 100 российских (-0,0079 пункта);
- евро — 3,0881 белорусского рубля (-0,0062 пункта);
- доллар — 2,6208 белорусского рубля (-0,0054 пункта).
Напомним, февраль эта тройка отработала так:
- евро -0,0136 пункта;
- доллар -0,0205 пункта;
- российский рубль -0,0604 пункта.
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