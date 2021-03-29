Бобруйчанин Иван Манько, задержанный 25 марта и осужденный на 30 суток ареста, объявил голодовку
Житель Бобруйска Иван Манько объявил голодовку в бобруйском изоляторе временного содержания.
Как сообщает
По информации правозащитников, за минувшие сутки задержано несколько человек. Так, в
В Витебске 28 марта за одиночный пикет задержан Дмитрий Володкевич. Мужчину доставили в Первомайский РОВД.
В Минске в воскресенье задержан Алексей Толкачев. Подробности задержания пока неизвестны.
Как ранее сообщали правозащитники, не менее 245 человек задержаны в Минске и регионах 27 марта. Общее числе задержанных 25—28 марта превысило 420.