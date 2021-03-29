Бобруйчанин Иван Манько, задержанный 25 марта и осужденный на 30 суток ареста, объявил голодовку

/ Общество
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Житель Бобруйска Иван Манько объявил голодовку в бобруйском изоляторе временного содержания.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщает spring96.org, мужчина был задержан 25 марта и осужден на 30 суток ареста. Он объявил голодовку в знак протеста против беззакония властей.

По информации правозащитников, за минувшие сутки задержано несколько человек. Так, в

В Витебске 28 марта за одиночный пикет задержан Дмитрий Володкевич. Мужчину доставили в Первомайский РОВД.

В Минске в воскресенье задержан Алексей Толкачев. Подробности задержания пока неизвестны.

Как ранее сообщали правозащитники, не менее 245 человек задержаны в Минске и регионах 27 марта. Общее числе задержанных 25—28 марта превысило 420.

 

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Тэги: голодовка Персона: Иван Манько Дмитрий Володкевич Алексей Толкачев

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