Видеофакт. Появились кадры задержания главреда «Нашай нiвы»

/ Общество
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В сети появился четырехминутный ролик задержания главного редактора nn.by Егора Мартиновича.

Егор Мартинович и фотокорреспондент Надежда Бужан были задержаны 27 марта недалеко от площади Бангалор. Автомобиль, в котором ехали Мартинович и Бужан, остановили сотрудники ГАИ. Журналисты были доставлены во Фрунзенский РУВД.

В отношении Мартиновича в РУВД составили два административных протокола: один за участие в несанкционированном мероприятии, а второй за неподчинение милиции.

«Мне написали, что я участвовал в пикете у "Макдональдса", а потом сидел на асфальте, упирался и отказывался пройти в автозак», — рассказал Мартинович.

В опровержение утверждений сотрудников милиции, составлявших протокол, Мартинович выложил видео с регистратора своего автомобиля, которое полностью опровергает обвинения в его адрес.

Автомобиль Мартиновича был остановлен сотрудниками ГАИ после того, как журналисты подобрали мобильный телефон одного из задержанных в тот день якобы за участие в протестной акции. Они намеревались позже отыскать владельца телефона.

Ни Мартинович, ни Бужан не оказывали никакого сопротивления и не отказывались выполнять указания силовиков. И тем более они не участвовали в пикете, и не сидели на асфальте.

 

 

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Тэги: задержание журналистов Наша ніва Персона: Егор Мартинович Надежда Бужан Город: Минск

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