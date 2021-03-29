Цена на нефть падает на фоне проблем в Суэцком канале

/ Экономика
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Мировые цены на «черное золото» сдают свои позиции утром в понедельник, 29 марта. Об этом свидетельствуют торги на 09:30 по минскому времени.

Эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:

  • Brent — 63,41 доллара за баррель (-1,58%);
  • WTI — 59,79 доллара за баррель (- 1,92%).

Как сообщалось ранее, 23 марта 400-метровый контейнеровоз «Эвер Гивен» сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала. Из-за нештатной ситуации было заблокировано судоходство по нему. Сегодня появилась информация, что судно удалось снять с мели.

Напомним, экономисты оценивают зависимость мировой торговли от «Суэцкого трафика» в 12%.

 

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Тэги: мировые цены на нефть нефть Суэцкий канал

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