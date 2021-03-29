Поляки Украины потребовали немедленно освободить Анжелику Борис и других представителей польского меньшинства в Беларуси

Немедленно освободить председателя неформального Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис и других активистов объединения потребовали в совместном заявлении Союз поляков Украины и Федерация польских организаций в Украине.

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Авторы выражают «глубокое возмущение» действиями белорусских властей против СПБ. «Обыски, допросы и аресты — это безосновательные репрессии, жертвами которых в последнее время стали учителя польских школ, члены, активисты и сторонники СПБ. Преследования и аресты — очевидное нарушение прав человека и элементарных норм международоного права», — говорится в заявлении.

Объединения украинских поляков выражают «полную солидарность» с поляками в Беларуси и требуют от властей страны «немедленного прекращения репрессий».

25 марта белорусская генпрокуратура сообщила, что возбудила в отношении Анжелики Борис и «иных лиц» дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Как сообщал БелаПАН , президент Польши Анджей Дуда начал международные переговоры по линии ООН, ОБСЕ и Совета Европы в связи с ситуацией вокруг польского меньшинства в Беларуси. Кроме того, он обратился с письмом к президенту США Джо Байдену, в котором попросил поднять этот вопрос на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН (в марте Соединенные Штаты председательствуют в этом органе).

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