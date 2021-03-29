В Совбезе придумали новые способы давления на протестующих белорусов

Совет безопасности предлагает ввести дополнительные основания для расторжения контракта с участниками забастовок, заявил заместитель государственного секретаря Совбеза Александр Рахманов.

«Довольно распространенная на сегодняшний день тематика так называемых незаконных забастовок. В случае с событиями второго полугодия 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло. Принимались меры для того, чтобы расшатать коллектив, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия и, как мы видим в дальнейшем, поделить рынки, в том числе и зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом», — изложил свое видение ситуации Рахманов в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».

По его словам, Совбез предлагает ввести дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые «такой деструктивной деятельностью занимаются».

Сейчас участники забастовок после августовских президентских выборов преследуются в судебном порядке, есть уволенные.

В частности, три бывших работника Белорусского металлургического завода осуждены за забастовку по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участие в них) на срок от двух с половиной до трех лет. Жалоба на приговор в вышестоящую судебную инстанцию не удовлетворена.

Работники «Гродно Азота» после выборов активно заявляли о несогласии с их результатами. По информации стачкома предприятия, к октябрю 2020 года к стачке открыто присоединилось 34 работника, некоторые ушли с предприятия по собственному желанию или их уволили за прогулы (без открытого ухода в стачку). В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело за принуждение к забастовке с угрозой применения насилия.

17 августа была объявлена забастовка на «Беларуськалии». Шахтеры потребовали признать официальные результаты выборов президента недействительными, привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.

Верховный суд 19 января рассмотрел жалобу председателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна и оставил в силе решение Минского областного суда о признании забастовки на предприятии незаконной. К тому моменту в стачке находилось более 100 рабочих «Беларуськалия».