В страну пришло тепло
В первый день новой рабочей недели в Беларуси сохранится теплая погода.
Как сообщили синоптики, ожидается увеличение облачности. В некоторых районах пройдут дожди.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Погода в регионах:
- Брест +8..+10°C (вероятность осадков 60-70%);
- Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 10-15%);
- Гомель +7..+9°C (вероятность осадков 60-70%);
- Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 60-70%);
- Могилев +8..+10°C (вероятность осадков 10-15%);
- Минск +8..+10°C (без осадков).