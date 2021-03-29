В страну пришло тепло

/ Общество
Просмотров: 539

В первый день новой рабочей недели в Беларуси сохранится теплая погода.

Фото pixabay.com

Как сообщили синоптики, ожидается увеличение облачности. В некоторых районах пройдут дожди.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Погода в регионах:

  • Брест +8..+10°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Гомель +7..+9°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Могилев +8..+10°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Минск +8..+10°C (без осадков).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

Какая погода будет на День Победы и после него

Какая погода будет на День Победы и после него

Какой будет зима после аномально теплой осени

Какой будет зима после аномально теплой осени

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко