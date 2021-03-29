В страну пришло тепло

В первый день новой рабочей недели в Беларуси сохранится теплая погода.

Фото pixabay.com

Как сообщили синоптики, ожидается увеличение облачности. В некоторых районах пройдут дожди.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Погода в регионах:

Брест +8..+10°C (вероятность осадков 60-70%);

Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 10-15%);

Гомель +7..+9°C (вероятность осадков 60-70%);

Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 60-70%);

Могилев +8..+10°C (вероятность осадков 10-15%);

Минск +8..+10°C (без осадков).