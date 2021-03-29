Фуры сутками стоят на границе
Напряженная ситуация в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза за выходные не разрешилась.
По данным Госпогранкомитета на сегодняшнее утро на КПП и подъездах к ним скопилось около трех тысяч большегрузных авто.
Километровые очереди наблюдаются на литовском направлении:
- «Котловка» — более 690;
- «Каменный Лог» — более 510;
- «Бенякони» — более 390;
- «Привалка» — более 270.
Выехать в Латвию не могут более 560 фур:
- «Григоровщина» — более 510;
- «Урбаны» — более 50.
Практически столько же стоит в «колейке» на белорусско-польской границе:
- «Брузги» — более 230;
- «Берестовица» — более 150;
- «Козловичи» — более 130.