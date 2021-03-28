COVID-19: что нельзя есть до и после прививки

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Ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева поделилась со своими зрителями новой информацией о борьбе с коронавирусом: по ее словам, существуют nродукты, от которых необходимо отказаться в связи с вакцинацией против COVID-2019.

 

Елена Малышева. Фото: bloknot.ru.

 

По словам телеведущей, первый номер в «черном списке» — это алкоголь. Спиртные напитки нельзя употреблять, даже в малых дозах, за три-пять дней до прививки и в течение такого же срока после нее. Если вакцина колется дважды, значит, «сухой закон» будет действовать в общей сложности 12-20 дней.

Кроме того, на первые дни после инъекции необходимо внести изменения в свой рацион. В первую очередь Малышева призывает исключить из меню продукты, способные спровоцировать аллергическую реакцию, — шоколад, копчености, цитрусовые, клубнику и все виды сыров с плесенью.

Теледоктор утверждает, что все эти лакомства несовместимы с антикоронавирусной вакциной, поскольку могут привести к избыточному иммунному ответу и снизить эффективность защитных механизмов человеческого организма.

Особенно важно, как подчеркнула Малышева, отказаться от «аллергичной» еды тем, кто склонен к аллергиям (в том числе с накожными проявлениями), страдает бронхиальной астмой и атопическим дерматитом.

Терапевт Ольга Бурлакова призвала россиян на время пандемии коронавируса исключить из своего рациона молоко, сладости, алкоголь, крепкий чай и кофе, но главное — фастфуд. «Потребление продуктов, которые смещают кислотно-щелочное равновесие, может приводить к снижению иммунитета», — пояснила врач.

Сотрудники Института молекулярной вирусологии Медицинского Университета Ульма в Германии посоветовали регулярное полоскание рта и промывание полости носа зеленым чаем.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус прививка от гриппа диета Персона: Елена Малышева Ольга Бурлакова

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